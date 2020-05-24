Milli boksör dehşet saçtı! Sevgilisini ekmek bıçağıyla katletti

Olay, bu sabah saatlerinde, Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.