Milletvekilleri İmralı'ya gidecek mi? Komisyonda oylama yapılacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yaklaşık 5,5 saat süren kapalı oturumun ardından önemli bir karara imza attı. Komisyon, İmralı Adası’na gidilmesine ilişkin oylamanın Cuma günü yapılmasını kararlaştırdı.

TBMM’de çalışmalarını sürdüren komisyondan önemli bir karar çıktı. Milletvekillerinin İmralı Adası'na gidip gitmeyeceğine ilişkin bir karara varmak amacıyla Cuma günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bir oylama yapılmasına karar verildi.

Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan MHP Grup Başkanvekili Feti Yıldız, komisyonun takviminin netleştiğini belirterek, “Cuma günü yeniden bir araya geleceğiz ve en kısa sürede İmralı’ya gitmek için gerekli adımları atacağız.” ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN "GEREKİRSE KENDİM GİDERİM" ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "İmralı'ya gidilsin mi?" tartışmalarına yönelik noktayı koyan bir açıklama yaptı.

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Dürüst ve samimi şekilde Terörsüz Türkiye hedefi isteniyorsa, İmralı’ya gidilmesine ayak sürümenin manası yoktur. Sürecin asıl muhataplarından biriyle temas kurulmayacaksa sonuç nasıl alınacak?

Komisyon karar almazsa, kimse gitmeye yanaşmazsa açık söylüyorum alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten gocunmam, çekinmem.

Devlet Bahçeli, muhatapla yüz yüze görüşmekten imtina etmeyeceğini belirterek, “Söyleyecek ne varsa muhatabın gözünün içine baka baka söylerim” dedi.