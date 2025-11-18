BIST 10.729
DOLAR 42,34
EURO 49,08
ALTIN 5.537,50
HABER /  GÜNCEL

Milletvekilleri İmralı'ya gidecek mi? Komisyonda oylama yapılacak

Milletvekilleri İmralı'ya gidecek mi? Komisyonda oylama yapılacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yaklaşık 5,5 saat süren kapalı oturumun ardından önemli bir karara imza attı. Komisyon, İmralı Adası’na gidilmesine ilişkin oylamanın Cuma günü yapılmasını kararlaştırdı.

Abone ol

TBMM’de çalışmalarını sürdüren komisyondan önemli bir karar çıktı. Milletvekillerinin İmralı Adası'na gidip gitmeyeceğine ilişkin bir karara varmak amacıyla Cuma günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bir oylama yapılmasına karar verildi.

Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan MHP Grup Başkanvekili Feti Yıldız, komisyonun takviminin netleştiğini belirterek, “Cuma günü yeniden bir araya geleceğiz ve en kısa sürede İmralı’ya gitmek için gerekli adımları atacağız.” ifadelerini kullandı.  

DEVLET BAHÇELİ'DEN "GEREKİRSE KENDİM GİDERİM" ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "İmralı'ya gidilsin mi?" tartışmalarına yönelik noktayı koyan bir açıklama yaptı.

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Dürüst ve samimi şekilde Terörsüz Türkiye hedefi isteniyorsa, İmralı’ya gidilmesine ayak sürümenin manası yoktur. Sürecin asıl muhataplarından biriyle temas kurulmayacaksa sonuç nasıl alınacak?

Komisyon karar almazsa, kimse gitmeye yanaşmazsa açık söylüyorum alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten gocunmam, çekinmem.

Devlet Bahçeli, muhatapla yüz yüze görüşmekten imtina etmeyeceğini belirterek, “Söyleyecek ne varsa muhatabın gözünün içine baka baka söylerim” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB Meclisinde İETT ihaleleri gündem oldu
İBB Meclisinde İETT ihaleleri gündem oldu
DMM, "LNG anlaşması nedeniyle Rus gazı alımının sona ereceği" iddiasını yalanladı
DMM, "LNG anlaşması nedeniyle Rus gazı alımının sona ereceği" iddiasını yalanladı
A Milli Takımımız deplasmanda İspanya'yla 2-2 berabere kaldı
A Milli Takımımız deplasmanda İspanya'yla 2-2 berabere kaldı
Brüksel’de DTİK Resepsiyonu: “Türk Diasporası Küresel Arenada Güçleniyor”
Brüksel’de DTİK Resepsiyonu: “Türk Diasporası Küresel Arenada Güçleniyor”
Victor Osimhen'den sakatlık sorusuna cevap
Victor Osimhen'den sakatlık sorusuna cevap
Trump ve Selman açıkladı: Suudi Arabistan'dan ABD'ye rekor yatırım
Trump ve Selman açıkladı: Suudi Arabistan'dan ABD'ye rekor yatırım
Ukrayna lideri Türkiye'ye geliyor! Zelenskiy'den 'Erdoğan' açıklaması
Ukrayna lideri Türkiye'ye geliyor! Zelenskiy'den 'Erdoğan' açıklaması
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Almanya Başbakanı Merz’den "Avrupa'nın dijital alanı ABD ve Çin'e kaptırmaması gerektiği" uyarısı
Almanya Başbakanı Merz’den "Avrupa'nın dijital alanı ABD ve Çin'e kaptırmaması gerektiği" uyarısı
Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi
Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi
AK Parti Sezai Karakoç'u andı
AK Parti Sezai Karakoç'u andı
Portekiz'de gündem Rafa Silva! "Saatli bomba"
Portekiz'de gündem Rafa Silva! "Saatli bomba"