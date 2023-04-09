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Milletvekili adayları açıklandı kıyamet koptu... Hadi Özışık’ın canlı yayın konuğu Mehmet Özışık

Partilerin milletvekili aday listesinin belli olması ile birlikte İYİ Parti’de istifalar peşpeşe geldi. Aytun Çıray'ın İYİ Parti’den istifası sonrası CHP kurultayı da ardı ardına ertelendi. Bu konuyu ve gündemdeki diğer önemli konuları İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayın konuğu Mehmet Özışık ile değerlendiriyor. 

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14 Mayıs 2023 seçimlerine az bir süre kala, partiler milletvekili aday listelerini oluşturdu. İYİ Parti'de Aytun Çıray'ın istifa etmesi ve sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı 'baraj altına düştük' paylaşımı ise bir anda ortalığı karıştırdı. Ancak asıl kıyamet CHP'de kopuyor olacak ki, milletvekili aday listesinin belirleneceği kurultay 8 Nisan 17:00'da yapılacakken, 22:00'a alındı. Sonra CHP parti meclisi yine toplanamadı ve kurultay önce 00:00'a, sonra 9 Nisan 03:00'a ertelendi. Son olarak kurultay bu kez de 07:00'a ertelendi.

Bu ertelemelerin ardından CHP'de neler olup bittiğini İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayın konuğu Mehmet Özışık ile değerlendiriyor. 

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