Millet İttifakı'nın tiye alındığı Ankaralı Cumhur-Ayşa videosu izlenme rekorları kırdı
Sosyal medyada ironik videolar yayınlayan fenomen Cumhur Frankfurt, "Ankaralı Cumhur AYŞA' başlıklı videosunda muhalefet partilerinin buluştuğu altılı masayı tiye aldı.
Sosyal medya fenomeni Cumhur Frankfurt'un, yeni videosu sosyal medyada konuşuluyor.
"Ankaralı Cumhur AYŞA' başlıklı videosu Youtube'da binlerce beğeni ve yorum aldı.
Ankara yöresinin oyun havasıyla hazırlanan videode muhalefetin oturma düzeni krizi, adayın belli olmaması, Babacan ve Davutoğlu'na ihanet göndermesi yapılıyor.