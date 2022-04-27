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Millet İttifakı'na büyük şok! Ali Babacan açıkladı: Seçimlere kendimiz gireceğiz

Millet İttifakı'na büyük şok! Ali Babacan açıkladı: Seçimlere kendimiz gireceğiz

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, önümüzdeki seçimlere kendi adlarıyla gireceklerini duyurdu. Babacan, "Mutabık kaldığımız alanlarda, altılı masaya her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz" dedi. İdris Şahin, "CHP listelerinden seçime girmeyeceğiz" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan son dakika bombası geldi.  Babacan, önümüzdeki seçimlere kendi adlarıyla gireceklerini duyurdu. Babacan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde...

- Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun.

- Biz seçimlere hazırız. DEVA Partisi hazır. Ve biz kazanacağız.

Mutabık kaldığımız konularda 6'lı masaya destek vereceğiz
- Mutabık kaldığımız alanlarda, altılı masaya her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. O masada oturan bütün partilerle, işbirliği yaptığımız alanları genişletmek konusunda güçlü bir iradeye sahibiz.

- Kin ve intikam zehriyle alınan kararların adaletsizlikten başka hiçbir şey getirmediğini tarih boyunca deneyimledik, deneyimliyoruz. Türkiye’yi ‘rövanşların ülkesi’ yapmayacağız

İdris Şahin: CHP listelerinden seçime girmeyeceğiz ama...

Ali Babacan'ın bu çıkışı sonrası kafalar karışırken, Nevşin Mengü, bu karanın ne anlama geldiğini DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'e sordu. Nevşin Mengü, aldığı cevabı şöyle aktardı: "DEVA partisi 6'lı ittifaktan ayrılmış değil. Ortak CB adayını destekleyecek. Parlamento seçimlerine kendi parti logosu ve ismiyle girecek.CHP veya başka bir parti listesinden seçime girmemek yönünde karar almışlar." 

Gezi olayları davası...
Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ekmekçi ve Tayfun Kahraman. Bu isimlerin hepsi haksızlığa uğradılar. Hukukun alnına kapkara bir leke sürüldü. O lekeyi biz temizleyeceğiz. Hak yerini bulacak.

KHK'lıların yanındayız
- Biz; ülkesinin özgürlüğü için mücadele eden gençlerin yanındayız. Her gün canını dişine katarak ekmeğinin peşinde koşan kurye arkadaşımın yanındayız. Beraat ettikleri halde hakları yıllardır iade edilmeyen KHK'lıların yanındayız.

- Türkiye’nin sinir uçlarını germeye çalışanlar, bunun faturasını sandıkta ödeyeceklerdir. Türkiye’nin sessiz çoğunluğu, iktidar ortaklarının dayattığı bu korku ve yoksulluk komplosunu boşa çıkaracak.

Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi
- Bir anda işler değişti ve dava dosyası sessiz sedasız Suudi Arabistan'a devredildi. Önce ‘Belgeleri vermeyiz, bunlar dünyayı enayi mi zannediyor?’ diyor. Sonra dava dosyasını devrediyor.

3-5 kuruş için Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarıyla oynuyor
- Biz Türkiye olarak dünyanın enayisi mi olduk? Yapmam dediği ne varsa yapıyor. Suudi Arabistan’dan gelecek 3-5 kuruş için Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarıyla oynuyor.

6'lı Masa'daki mutabakata bağlıyız

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen yaptığı açıklamada "Logomuzun pusulada yer alması esastır. İttifak veya işbirliği alternatiflerine açığız. 6’lı masadaki mutabakatımıza bağlıyız." ifadelerini kullandı.

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