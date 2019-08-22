Miley Cyrus tarafından aldatılan Liam Hemsworth davayı açtı boşanıyor
Miley Cyrus ve Liam Hemsworth 8 aylık evliliklerini bitirme kararı almanın ardından Hemsworth, Cyrus'ı sadakatsizlikle suçlayarak boşanma davası açtı.
Avustralyalı oyuncu Liam Hemsworth, ABD’li şarkıcı Miley Cyrus'tan boşanmak için dava açtı. İkilinin ayrılık haberinin üzerinden 11 gün geçmişken Hemsworth, Cyrus'ı sadakatsizlikle suçlayarak boşanma davasını açtı.
29 yaşındaki oyuncu, yedi ay süren evliliğin ardından ‘aralarındaki uzlaşmaz farklılıklar’ gerekçesiyle boşanmak için Los Angeles mahkemesine başvurdu. Liam Hemsworth’un avukatlığını, Hollywood ünlülerinin boşanma avukatı olarak tanınan Laura Wasser üstlendi.
Liam Hemsworth ile Miley Cyrus’un 10 Ağustos’ta açıklanan boşanma haberinden bir gün önce 26 yaşındaki ünlü şarkıcı, İtalya’da birlikte tatil yaptığı ünlü bir bloggerla Kaitlynn Carter ile öpüşürken görüntülenmişti.
Evliliğinin de bu ilişki yüzünden bittiği iddia edilen Cyrus, evliyken verdiği son röportajda hala kadınlara ilgi duyduğunu dile getirmişti.