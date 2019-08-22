Miley Cyrus tarafından aldatılan Liam Hemsworth davayı açtı boşanıyor

Liam Hemsworth ile Miley Cyrus’un 10 Ağustos’ta açıklanan boşanma haberinden bir gün önce 26 yaşındaki ünlü şarkıcı, İtalya’da birlikte tatil yaptığı ünlü bir bloggerla Kaitlynn Carter ile öpüşürken görüntülenmişti.