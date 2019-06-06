Miley Cyrus tacize uğradı! Hak ettin diyenlere ateş püskürdü
Ünlü Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Milse Cyrus'ı Barselona'da bir hayranı taciz etmeye çalıştı, bunun üzerine sosyal medyadan gelen tepkilere Cyrus, ateş püskürdü.
Ünlü Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Milse Cyrus, Barcelona'da bir hayranının tacizine uğradı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Miley Cyrus hayranlarıyla bir araya gelirken arkasından yaklaşan bir adamın ünlü şarkıcıyı boynundan tutup kendisine doğru çektiği ve öpmeye çalıştığı görülüyor.
Olay yaşandığı sırada Miley Cyrus ve eşi Liam Hemsworth korumaların eşliğinde araçlarına doğru ilerliyordu. Cyrus'ın bir hayranı tarafından bu şekilde taciz edilmesine bazı kişiler sosyal medyadan şarkıcının şarkı sözlerindeki ifadeleri ve konserlerinde tercih ettiği kostümleri nedeniyle 'bu tür bir ilgiyi hak ettiği' yönünde paylaşımlar yaptı.
Sosyal medyada tacizi meşrulaştıran bu yazılara sinirlenen Miles Cyrus, Twitter hesabından, ''Ne isterse giyebilir. Bakire olabilir. Beş farklı kişiyle yatıyor olabilir.
Kocasıyla olabilir. Kız arkadaşıyla olabilir. Çıplak olabilir. İzni olmadan kimse ELLEYEMEZ" dedi.