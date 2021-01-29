Milena Radulovic'in tecavüz itirafı olay! 'Uygunsuz bir şekilde dokunuyordu'
Milena Radulovic'in tecavüze uğradığını itiraf etmesi ülkede olay yaratırken sosyal medyada 'yalnız değilsin' etiketiyle çok sayıda kullanıcı destek verdi.
25 yaşındaki genç oyuncu Miléna Radulovic geçtiğimiz hafta Blic gazetesine verdiği mülakatta, 9 yıl önce ünlü 68 yaşındaki yönetmen Miroslav Aleksić tarafından tecavüze uğradığını açıkladı. Genç oyuncu Radulovic'in itirafı büyük yankı uyandırdı.
Yalnız değilsin: Genç oyuncu Radulovic'in açıklamaları sonrası Sırbistan'da binlerce kadın “Nisi sama/Yalnız değilsin” başlığı altında sosyal medyada başlatılan kampanyaya katılarak destekte bulunuyor.
Öte yandan “Yalnız değilsin” çağrısı başta Bosna olmak üzere diğer Balkan ülkelerine de sıçramış durumda.
Bakan 'cesaretinden' dolayı tebrik etti...
Sırbistan Kültür Bakanı Maja Gojkoviç, oyuncu Miléna Radulovic'i cesaretinden dolayı tebrik ederken yaşananları Sırbistan’ın Harvey Weinstein davası olarak nitelendirdi.