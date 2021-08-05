Milas'ta yanan termik santralin sahibine tepki: Haluk Levent gibi helikopter kiralayamadın mı?

'Haluk Levent gibi bir helikopter kiralayamadın mı'

Kemerköy Termik Santrali'nin sahibi TFF Başkanı ve Limak Holding'in patronu Nihat Özdemir sosyal medyada 'Haluk Levent gibi bir helikopter kiralayamadın mı' tepkilerine hedef oldu.