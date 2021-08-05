Milas'ta yanan termik santralin sahibine tepki: Haluk Levent gibi helikopter kiralayamadın mı?
MİLAS YANGINI Kemerköy Termik Santrali'ni sarınca gözler santralin sahibi olan Limak Holding'in patronu Nihat Özdemir'e çevrildi. Özemir'e sosyal medyada 'Haluk Levent gibi bir helikopter kiralayamadın mı' tepkisi verildi.
MUĞLA Milas ilçesinde başlayan orman yangınları Kemerköy Termik Santraline kadar ulaştı, termik santral tahliye edildi. Sosyal medyada ise termik santralin sahibi olan Limak Holding eleştirilerin hedefi oldu.
Alevler Kemerköy Termik Santraline kadar ulaştı
Muğla'yı günlerdir etkisi alan orman yangınları bugün de etkili olurken, alevler Kemerköy Termik Santraline kadar ulaştı, termik santral tahliye edildi, içindeki gazlar boşaltıldı. 11 saatlik çalışmanın ardından santral yanmaktan kurtarılırken, Haluk Levent'in yangın söndürme helikopteri kiralamasıyla birlikte santralin sahibi gündeme oturdu.
'Haluk Levent gibi bir helikopter kiralayamadın mı'
Kemerköy Termik Santrali'nin sahibi TFF Başkanı ve Limak Holding'in patronu Nihat Özdemir sosyal medyada 'Haluk Levent gibi bir helikopter kiralayamadın mı' tepkilerine hedef oldu.
Haluk Levent'in bu hareketi TT listesine girdi
Türkiye'deki orman yangınları için şarkıcı Haluk Levent, Kazakistan'dan yangın söndürme helikopteri kiraladı. Haluk Levent'in bu hareketi TT listesine girdi. Zengin iş adamlarına da 'siz de helikopter kiralayın' çağrıları geldi.