Milas'ta orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kaplıyor

MUĞLA Milas'ta Akgedik Barajı Cehennem Deresi mevkisinde başlayan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyor.

Muğla’nın Milas İlçesi Akgedik Barajı Cehennem Deresi mevkisinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan iki helikopter ile müdahale edilirken takviye olarak bölgeye 4 helikopter daha talep edildi.

Ekipler müdahalede zorlanıyor

Karadan müdahalenin zor olduğu orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve ekipleri de arazinin müsait olduğu bölgelerde müdahalesini gerçekleştiriyor.

Rüzgar nedeniyle yayılıyor

Akgedik Barajının üst bölgelerinde başlayan orman yangınının şiddetli rüzgar nedeniyle büyüme eğilimi gösterdiği öğrenildi.