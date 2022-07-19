Milas ve Manisa'da orman yangını! Rüzgar çok kötü etkiliyor müdahale sürüyor

MUĞLA ve Manisa'dan orman yangını haberi geldi. Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisi ile hızla yayılan yangına müdahale sürüyor. Gördes'deki orman yangınına 5 uçak ve 8 helikopter ile müdahale ediliyor.

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Orman yangını haberleri peş peşe geldi. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Selimiye Mahallesi'nin Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışıyor.

Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Gördes ilçesi Karayağcı Mahallesinde çıkan orman yangınının, bir buğday tarlasında başladığı ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramasıyla büyüdüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gördes'imize bağlı Karayağcı Mahallemizde bulunan bir buğday tarlasından çıktığı tahmin edilen yangın ne yazık ki rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçramış durumda. Gördes Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yangına anında müdahale ederken; çevre illerden de takviye birlikler ve araçlar yangına müdahalede bulunuyor. Belediyemize bağlı ekiplerimize yangına müdahale konusunda gerekli tüm talimatları verdik. Ayrıca helikopter ve uçaklarla da müdahale başladı. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangına müdahalede bulunuyor. Temennimiz yangının en kısa sürede kontrol altına alınması. Tüm ekiplerimize Rabbim'den kolaylıklar diliyorum."