Milas ve Manisa yanıyor! Rüzgar çok kötü etkiliyor müdahale başladı

MUĞLA ve Manisa'dan orman yangını haberi geldi. Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisi ile hızla yayılan yangına müdahale sürüyor. Manisa’daki orman yangınına 5 uçak ve 8 helikopter müdahale ediliyor.

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Orman yangını haberleri peş peşe geldi. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Selimiye Mahallesi'nin Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışıyor.

Manisa'da orman yangını

Orman Genel Müdürlüğü, Manisa’nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına 5 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz ve 3 dozer ile müdahale edildiğini açıkladı. Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Manisa Gördes’te çıkan orman yangınına 5 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz ve 3 dozer ile müdahale ediyoruz. Orman yangınları açısından riskli günler yaşıyoruz. Lütfen yangına sebebiyet verecek davranışlardan uzak durun” denildi.