Milan Skriniar ve Kristjan Asllani'nin cezalarını onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar ile Beşiktaşlı oyuncu Kristjan Asllani'ye verilen 2'şer maçlık cezaları onadı.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, sarı-lacivertli ekibin kaptanı Milan Skriniar'a verilen 2 maçlık cezanın yanı sıra 80 bin liralık para cezasında da değişime gitmedi.

TÜMOSAN Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası PFDK tarafından 2 maç ceza verilen Beşiktaşlı oyuncu Kristjan Asllani'nin cezası da Tahkim Kurulu tarafından onandı.

Kurul, Samsunspor'a verilen verilen toplam 720 bin liralık para cezasında da herhangi bir değişikliğe gitmezken, Çaykur Rizespor'un cezası kaldırıldı. Karadeniz ekibine verilen 2 milyon 700 bin liralık ceza ile kulüp yöneticisi Fatih Bakoğlu'na kesilen 2 milyon liralık 2 ceza da Tahkim Kurulu tarafından kaldırıldı. Çaykur Rizespor başkanı İbrahim Turgut'a verilen 40 bin liralık ceza ise onandı.​​​​​​​