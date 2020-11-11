Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen itiraf: Hile yaptım

Tyson, Whizzinator hakkında şu ifadeleri kullandı: "Harikaydı adamım. Bebeğimin idrarını içine koyardım. Bir keresinde karımınkini [idrarını] kullanıyordum ve şöyle demişti: 'Bebeğim, sonucun hamile falan çıkmamasını istesen iyi olur'. Ben de 'Hayır, o zaman artık seni kullanmayacağız, çocuğu kullanacağız' dedim. Çünkü idrarın hamile diye sonuç vermesinden korkmuştum. Korktuğum şey buydu. Bundan korktuğuma göre sanırım bunun yaşandığını duymuştum."