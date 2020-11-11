Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen itiraf: Hile yaptım
Mike Tyson boks kariyeri boyunca uyuşturucu testlerinden geçebilmek için idrar testlerinde yaptığı hileyi yıllar sonra itiraf etti.
Mike Tyson 2013 tarihli otobiyografisi Undisputed Truth'ta (Tartışmasız Gerçek) kariyerinin zirvesinde düzenli olarak esrar ve kokain kullandığı bir dönemde penise benzeyen plastik bir tüpe bağlı torbadan oluşan mekanizmanın (whizzinator) yardımıyla temiz idrar vermek için uyluklarını sıktığını anlatmıştı.
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Hotboxin adlı kendi podcast yayınında konuşan eski ağırsıklet dünya şampiyonu, yakalanmamak için o zamanki karısı Monica Turner'ın yanı sıra küçük çocuğunun bile idrarını kullandığını söyledi.
Tyson, Whizzinator hakkında şu ifadeleri kullandı: "Harikaydı adamım. Bebeğimin idrarını içine koyardım. Bir keresinde karımınkini [idrarını] kullanıyordum ve şöyle demişti: 'Bebeğim, sonucun hamile falan çıkmamasını istesen iyi olur'. Ben de 'Hayır, o zaman artık seni kullanmayacağız, çocuğu kullanacağız' dedim. Çünkü idrarın hamile diye sonuç vermesinden korkmuştum. Korktuğum şey buydu. Bundan korktuğuma göre sanırım bunun yaşandığını duymuştum."
Tyson, bu ayın sonlarına doğru kendisi gibi veteran boksör Roy Jones Jr.'la karşılaşacağı gösteri maçı için emeklilikten dönecek. Ayrıca 90'lardaki meşhur maçlarda iki kez mağlup olduğu eski rakibi Evander Holyfield'la dövüşmekten de bahsetti.