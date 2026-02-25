Mika Raun ve sevgilisinin test sonucu belli oldu

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Raun'un gözaltı gerekçeleri arasında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlamalarının yer aldığı belirtilmişti.