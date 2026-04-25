Mika Raun hakkında karar çıktı! Tahliye edildi...
İstanbul merkezli yürütülen "ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması" kapsamında Ocak ayından bu yana tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Mika Raun serbest bırakıldı. Tahliyesinin ardından ilk açıklamasını yapan fenomen, yeni bir başlangıç yapma niyetinde olduğunu duyurdu.
Sosyal medya içerikleri ve geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelen Mika Raun’un adli süreci yeni bir evreye girdi. 31 Ocak 2026 tarihinde "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Raun, yargılamanın geldiği aşamada tahliye edildi.
ÜÇ AYLIK SESSİZLİK BOZULDU
Tutuklandığı günden bu yana dijital mecralardan uzak kalan fenomen, evine dönmesinin ardından takipçilerine video mesajla seslendi. Yaşadığı süreci bir "öğrenme ve dinlenme dönemi" olarak nitelendiren Raun, şu ifadeleri kullandı:
"Uzun bir süre buralarda değildim; hayatımın oldukça zor bir döneminden geçtim. Bu süreç bana çok şey öğretti; kendimi toparladım, düşündüm ve dinledim. Çok şükür şu an evimde, ailemle birlikteyim ve iyiyim. Şimdi yeniden yanınızdayım ve yeni başlangıçlara niyet ediyorum."
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonu, sanat ve cemiyet hayatından pek çok ismi kapsayan geniş bir ağa yönelik başlatılmıştı. Mika Raun, özellikle paylaşımlarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve bu maddelere erişimi kolaylaştırdığı iddialarıyla tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.