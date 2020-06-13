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Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen konserde sahne alan Demet Akalın, Mihriban türküsünü okudu. Performansı beğenilmeyen Akalın'a tepki yağınca Twitter'da trend oldu.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nde sahne aldı.

Birçok şarkı okuyan Akalın'ın Mihriban performansı ise çoğu kişi tarafından beğenilmedi.

Konserde geniş bir repertuarı olan Demet Akalın, kendis şarkılarının yanı sıra Abdürrahim Karakoç'un "Mihriban" eserini de seslendirdi. Ancak Akalın'ın bu performansı çoğu sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilmedi.

Şarkıcının performansı için "Şarkı can çekişiyor" ve "Bu şarkı böyle zulüm görmedi" yorumları yapıldı.

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