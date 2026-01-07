Migros ve ColendiBank'ın servis modeli bankacılığı başvurusuna onay

Migros ve ColendiBank'ın 'Servis Modeli Bankacılığı' kapsamındaki işbirliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onayıyla hayata geçiyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, BDDK tarafından verilen izinle, Colendi Bank AŞ, bankacılık hizmetlerini açık bankacılık servisleri aracılığıyla sunabilecek. Söz konusu hizmetler, Migros'un bağlı ortaklığı Money Finansal Teknoloji Hizmetleri AŞ (MoneyFinans) tarafından sağlanan arayüz üzerinden müşterilerin kullanımına açılacak.

İşbirliğiyle perakende ve finans dünyası tek bir ekosistem altında buluşurken, Migros müşterileri dijital ve fiziki kanallarda finansal hizmetlere erişim sağlayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Grubu Mali İşler İcra Kurulu Üyesi Cem Doğan, MoneyFinans ve ColendiBank işbirliğinin müşteri deneyimini yeniden tanımlamayı hedeflediğini belirtti.

Doğan, Migros'un hem dijital hem de fiziki kanallarındaki geniş kapsamlı ve erişilebilir ağı sayesinde perakende ve finansı bir araya getirdiğini vurgulayarak, 'Finansal işlemler müşterilerin günlük yaşamına doğal ve akıcı biçimde entegre oluyor. Bu işbirliği, doğru ve yenilikçi ürünlerle uçtan uca entegre bir finansal deneyim yaratıyor.' ifadelerini kullandı.

'Hızlı ve güvenilir finansal çözümler sunmak için çalışıyoruz'

Money Finansal Teknoloji Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Müstehlik de servis modeli bankacılığıyla dijital ve fiziki kanalları kapsayacak şekilde Migros müşterilerine hızlı ve güvenilir finansal çözümler sunmak için çalıştıklarını aktardı.

Yenilikçilik, güvenilirlik, verimlilik ve kalıcı etki yaratma anlayışlarını bu modele taşıdıklarını kaydeden Müstehlik, şu ifadeleri kullandı:

'Güçlü iş ortaklarımızla, regülasyonlara tam uyumlu ve ölçeklenebilir bir yapı kurarak, perakende ve finansın kesişiminde sürdürülebilir bir değer yaratmayı hedefliyoruz. Bu işbirliğiyle finansal hizmetlere erişimi herkes için daha şeffaf, hızlı ve hiper kişiselleştirmeyle gerçek anlamda kullanıcı odaklı hale getirirken, müşteri deneyimini ileri taşıyan uzun vadeli büyüme hedeflerimizi destekleyen önemli bir adım atmış olacağız.'

'Türk bankacılık sistemi büyüyecek'

ColendiBank Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Deniz Devrim Cengiz, BDDK'nın vizyoner yaklaşımıyla hayata geçirdiği servis modeli bankacılığı düzenlemeleriyle dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

Kendilerinin de bu doğrultuda fintekten gelen tecrübeleri, yeni nesil teknolojileri ve güçlü ortaklarıyla globalde en iyi servis modeli bankacılığı uygulamalarından biri olmak üzere yola çıktıklarını aktaran Cengiz, şunları kaydetti:

'Migros ile geliştirdiğimiz bu model kapsamında servis modeli bankacılığı başvurusunun BDDK tarafından onaylanması, teknolojik altyapımıza ve regülasyonlara uyum konusundaki yaklaşımımıza duyulan güvenin güçlü bir göstergesi. Servis modeli bankacılığı uygulamalarının getirdiği erişilebilirlik ve kapsayıcılıkla Türk bankacılık sistemini daha da büyüteceğine inanıyoruz.'