Migros, meyve ve sebze pestisit kontrol sonuçlarını Sanal Market uygulamasında yayınlıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, güvenilir gıdaya erişim konusunda yıllardır sürdürdüğü çalışmalarını bilimsel kontroller, düzenli pestisit analizleri ve üretici desteği anlayışıyla geliştirmeye devam ediyor.

Ürünlerini risk değerlendirmesine dayalı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite laboratuvarlarda analiz ettiren Migros, meyve ve sebze ürünlerinde her yıl yaklaşık 20 bin üründe pestisit analizi gerçekleştiriyor.

Migros, ayrıca Antalya'da kurduğu pestisit laboratuvarında da meyve ve sebze ürünlerinde 600 farklı etken maddeyi tarıyor.

Şirket, gıda güvenliği ve kalite yaklaşımını diğer ürün gruplarında da kapsamlı denetimlerle sürdürüyor. Dağıtım merkezlerinde yıl boyunca yaklaşık 3,8 milyon gıda ve gıda dışı ürün, 223 farklı parametre üzerinden kalite kontrolünden geçiriliyor.

Tedarikçilerini de uluslararası standartlar doğrultusunda denetleyen şirket, iyileştirmeye açık görülen alanlarda gıda güvenliği, kalite, hijyen ve sürdürülebilirlik başlıklarında ücretsiz ve çevrimiçi eğitimler düzenliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, müşterilerinin duyduğu güveni yaptıkları işin merkezine koyduklarını belirtti.

Baydur, halkın sağlıklı gıdaya erişimini desteklemek için, meyve ve sebzede pestisit analizleri, ağır metal analizleri ve izlenebilir ürünler gibi pek çok uygulamayı sürdürdüklerini aktardı.

Meyve ve sebzeleri raflarına koymadan önce kontrollerden geçirerek güvenli gıdaya erişimi güvence altına aldıklarının altını çizen Baydur, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı ile 2010 yılında işbirliği kapsamında İyi Tarım Uygulamalı ürünleri satışa sunan ilk perakendeciyiz. Satışımızda olan yerli üretimin yüzde 75'i İyi Tarım Uygulamalı. 'Migros Varsa Güven Var' derken tam olarak bunu kastediyoruz. Migros uygulamasından paylaştığımız pestisit kontrolü analiz raporlarımızla bu güvenin görünürlüğünü artırıyoruz."