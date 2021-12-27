Migros indirimli fiyatları resmen açıkladı ayçiçekyağı, çay, şeker un, peynir, tuvalet kağıdı...
Dolar kurunun düşmesiyle birlikte zincir marketler birbiri ardına indirime başladı. Şok'tan sonra Migros da indirimler hızla rafa yansımaya başladı. Yazılı açıklama yapan Migros, indirime giren ürünleri açıkladı.
Doların sert bir şekilde düşmesinin ardından market fiyatlarının düşmediği eleştirileri arttı. Kamuoyunda yükselen şikayetler ve iktidarın sert uyarıları sonuç vermeye başladı. Zincir marketlerden indirim haberleri birbiri ardına gelmeye başladı.
Şok maketlerinin temel tüketim malzemelerinde indirime gitmesinin ardından Migros da indirim kervanına katıldı. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle raflara yansıdı.
Migros açıklamasında, üreticilerle yoğun görüşmeler yaparak indirimli fiyatların uygulandığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
Meyve ve sebze fiyatlarında yüzde 10 indirim
"Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı.