Migros, A101, Carrefoursa 2022 kurbanlık satışları başladı! Küçükbaş-büyükbaş kurbanlıklar cep yakıyor özel indirim yapan var!
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık satışları da başladı. İstanbul'da 24 Haziran itibari ile kurbanlıkların girişine izin verilirken ekiplerin sıkı kontrolü ise sürüyor. Zincir marketlerde de kurbanlık satışı hızlanırken, küçükbaş kurbanlıklar 1490 lira, büyükbaşların ise bir hissesi 1795 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. CarrefourSA, Migros ve A101 2022 kurbanlık fiyatlarına ilişkin tüm detaylar...
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla zincir marketlerde kurbanlık satışı hızlandı. Kesim işlemleri, İslami usullere uygun olarak veteriner ve din görevlisi gözetiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri göz önünde bulundurularak, yasal mevzuat ve standartlara uygun tesislerde gerçekleştirilecek.
Zincir marketler özel ambalajlanmış paketlerde evlere teslimat imkanı sağlayacak. Kredi kartlarına taksit imkanı da sunuluyor.
CarrefourSA: Ürünlerini müşteriyle buluşturan marketlerden CarrefourSA, farklı kurbanlık paketi seçenekleri sunuyor.
Firma, en az 17 kilogramlık sakatat dahil "Kıvırcık Koç Kurban Paketi"ni 1950 liradan satıyor. Büyükbaş kurbanlıkta ise en az 20 kilogramlık bir hissenin fiyatı 2050 lira olarak belirlendi. Büyükbaş kurbanlık etlerini bayramın 4. günü teslim almak isteyen müşterilere özel indirim uygulanıyor. Bayramın son günü yapılacak teslimat için ise hisse fiyatı 1950 lira olarak belirlendi.