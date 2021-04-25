Migrene belirtileri migren nasıl geçer?
Günümüzde nedeni hala tespit edilememiş bir hastalık olan migren yaşam kalitesini düşürüyor. Migren ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgiler haberimizde...
Migren nedir?
Eğer baş ağrınız ataklar halinde ortaya çıkıyorsa bu ağrıya migren ağrısı denilmektedir. Migren atakları kiminde yılda 1-2 defa, kiminde ise ay içerisinde defalarca görülebilmektedir. Migren ağrılarının çoğunun çok şiddetli seyrettiğini söylenebilir. Migren ağrılarını şiddetli baş ağrısı olmasının dışında diğer ağrılarından ayırt eden en önemli özellik ise ağrı ile birlikte ortaya çıkan bulantı, ses ve ışığa duyarlılıktır.
Migrenin en büyük belirtisi şiddetli baş ağrısı
Migren baş ağrısı o kadar şiddetlidir ki; bir fonksiyonun yapılmasını etkileyebilir veya kişiyi yetersiz hale getirerek yatak istirahatini zorunlu kılar. Migren belirtilerinden biri de tek taraflı baş ağrısıdır. Zaman zaman taraf değiştirebilen bu tek taraflı baş ağrılarında genel de bir yarıma diğer yarımdan daha fazla eğilimi vardır. Migrende baş ağrısı sıklıkla şakaklarda ve bazen göz veya gözün arkasında yerleşir.
Migren tedavisi nasıl olur?
Uzman kontrolünde kullanılan ilaçlar da migren tedavisinde çok önemlidirEğer günlük yaşamınızı migrene göre planlamazsanız sadece migren ilaçlarını kullanmanız fayda sağlamayacaktır.
Günlük yaşamınızda bu konulara mutlaka dikkat edin;
-Baş ağrısı takvimi veya baş ağrısı günlüğü tutmak
-Az ya da fazla uyumamak
-Düzenli egzersiz yapmak
-Stres ile başa çıkma yollarını öğrenmek
-Uygun bir kiloya erişmek
-Alkolden kaçınmak