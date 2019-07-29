Migren şikayeti için gitti hastanede öldü gelinlikle uğurlandı

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ancak bir süre sonra kolunda ve bacağında morluklar oluşmasının üzerine tekrar hastaneye getirildi. Burada tedavisi yapılamayan genç kız daha sonra Edirne Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi ancak yoğun bakıma alınan Kabayel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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