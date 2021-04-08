Migren hastaları Ramazan'da ne yapmalı altın değerinde tavsiyeler!

Migren çoğunlukla tek taraflı, zonklayıcı baş ağrısı, bulantı hissi, ışık ve ses hassasiyeti ile kendisini gösteriyor. Özellikle kadınlarda daha sık görülen migren ataklarını uzun süren açlık periyotları tetikler. Normal beslenen bir insan öğün atladığında bile migren ağrıları tetiklenebilir. Atak sıklığı fazla olan ve özellikle açlık ile migren atakları tetiklenen hastaların oruç tutmamaları gerekir. Tetikleyici gıdalardan özellikle uzak durmalıdırlar.