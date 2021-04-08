Migren hastaları Ramazan'da ne yapmalı altın değerinde tavsiyeler!
On bir ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı. Ancak migren atakları yaşayan hastaları da uzun süreli açlıkla nasıl başa çıkacağız endişesi sardı.
Ramazan yaklaşırken ilk iftar sofralarının telaşı da başladı. Ancak migren atakları yaşayan hastaları da uzun süreli açlıkla nasıl başa çıkacağız endişesi sardı. Hisar Intercontinental Hospital Nöroloji Uzmanı Dr. Gülümser Tokmak Kızıltaş'la migren hastalarının Ramazan günlüğü hakkında bilgi verdi.
Migren çoğunlukla tek taraflı, zonklayıcı baş ağrısı, bulantı hissi, ışık ve ses hassasiyeti ile kendisini gösteriyor. Özellikle kadınlarda daha sık görülen migren ataklarını uzun süren açlık periyotları tetikler. Normal beslenen bir insan öğün atladığında bile migren ağrıları tetiklenebilir. Atak sıklığı fazla olan ve özellikle açlık ile migren atakları tetiklenen hastaların oruç tutmamaları gerekir. Tetikleyici gıdalardan özellikle uzak durmalıdırlar.
Atak sıklığı az olan ve oruç tutan hastaların iftarda aşırı yağlı, karbonhidrat ve kızartma şeklindeki gıdalardan ziyade sebze yemekleri tüketmeleri, bol sıvı almaları, iftardan sonra sık sık az az beslenmeleri gerekmektedir. Bu süre zarfında uyku düzenin de değişmesi atak sıklığını artırabilir.
Açlık ve atak sıklığının artması kişiyi sinirli yapabilir. Beraberinde stres faktörünün olmaması için günde en az 30 dakika süren tempolu açık hava yürüyüşleri yapılmalıdır.