Midyeci Ahmet'in öpüşme pozu eski eşini çileden çıkardı! Bakın ne yaptı...
Sosyal medyada "Aile hayatı istiyorum" diyerek evlenmek istediğini duyuran ve aradığı kadını kısa sürede bulan Midyeci Ahmet'in yeni ilişkisine ait öpüşme fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düşerken, bu görüntüler üzerine eski eş çocuklarının durumdan olumsuz etkilenmemesi adına jet hızıyla hukuki ve fiili bir harekete geçti.
Sosyal medyada yayımladığı videoda "Aile hayatı istiyorum" diyerek evlenmek istediğini duyuran ve aradığı aşkı kısa sürede bulan Midyeci Ahmet, yeni ilişkisiyle magazin gündeminin merkezine yerleşti. Sevgilisiyle samimi ve öpüşme anlarına ait karelerin hızla yayılmasının ardından, ünlü işletmecinin eski eşi sessizliğini bozarak çocuklarının bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için harekete geçti.
Midyeci Ahmet olarak tanınan Ahmet Çiçek, geçtiğimiz aylarda evlenmek istediğini duyurmuş ve kriterlerini açıklamıştı. Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Midyeci Ahmet, günlerce konuşulan videosunun ardından aradığı aşkı buldu. Sevgilisinin kim olduğunu açıklamayan işletmeci, evlenme teklifi ettiği anları takipçileriyle paylaşmıştı.
Midyeci Ahmet yeni aşkıyla dudak dudağa karelerine de sosyal medyasında yer vermişti. Bu karelerin ardından eski eş hemen harekete geçti.
Aradığı aşkı bulan Midyeci Ahmet hakkında eski eşi Deniz Çelebi suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinde Deniz Çelebi ile Ahmet Çiçek'in 2021 yılında anlaşmalı olarak boşandığı belirtildi. İki çocuğun velayetinin Deniz Çelebi'ye bırakıldığı kaydedildi.
Şikayet dilekçesinde, Ahmet Çiçek'in sosyal medya paylaşımlarının çocukların okul ve arkadaş çevresinde hızla yayıldığı iddia edildi.
Babalarının öpüşme görüntülerinin okul arkadaşları tarafından çocuklara gönderildiği belirtilen dilekçede, çocuklara bu görüntülerle zorbalık yapıldığı ileri sürüldü.
AİLE BAKANI'NA SESLENDİ
Çelebi ayrıca bir paylaşım yaparak "Buradaki mesele herhangi bir yetişkinin özel hayatı değildir. Mesele, yetişkinlerin kamuya açık davranışlarının bedelini çocukların ödemek zorunda kalmasıdır. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlar olmak üzere bütün yetkili mercilere çağrım; çocuklarımın üstün yararı için konunun hassasiyetle değerlendirilmesi ve gereğinin ivedilikle yapılmasıdır. " dedi.