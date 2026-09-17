Midyeci Ahmet'in öpüşme pozu eski eşini çileden çıkardı! Bakın ne yaptı...

AİLE BAKANI'NA SESLENDİ

Çelebi ayrıca bir paylaşım yaparak "Buradaki mesele herhangi bir yetişkinin özel hayatı değildir. Mesele, yetişkinlerin kamuya açık davranışlarının bedelini çocukların ödemek zorunda kalmasıdır. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlar olmak üzere bütün yetkili mercilere çağrım; çocuklarımın üstün yararı için konunun hassasiyetle değerlendirilmesi ve gereğinin ivedilikle yapılmasıdır. " dedi.