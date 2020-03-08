Midilli Adası'nda can yeleği mezarlığı oluştu

Yüz binlerce sığınmacının Avrupa’ya adım atabilmek için uğruna ölümü göze aldığı yerlerden biri de Midilli Adası.

Burada yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda çöp yığınını andıran bir görüntü insanlık tarihinin vicdanına kazınıyor.

Bombardıman nedeniyle yerlerinden edilen yüz binlerce sığınmacının Yunan toprağına ayak bastıktan sonra bıraktığı can yelekleri ve eşyaları dağ gibi yükseliyor.

Hem Midilli’ye Ayvacık’tan gelebilen sığınmacıların sahile bıraktıkları yelekler hem de bu yolculukta hayatını kaybedenlerin kıyıya vuran can yeleklerinin oluşturduğu görüntü yürek burkuyor.