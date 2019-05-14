Midesinden 40 cm uzunluğunda mücevher parçası çıktı

Doktor Qui: "Durumu şu anda stabil olmasına rağmen, kolye hızlı bir şekilde alınmazsa, hastanın sindirim sistemi delinmesi, kanaması ve diğer riskleri olabilir." açıklamasını yaptı. Ayrıca kolye sonunda bir kanca olduğu için onu çıkarma prosedürünün normalden daha tehlikeli olduğunu söyledi.