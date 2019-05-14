Midesinden 40 cm uzunluğunda mücevher parçası çıktı
Çin'de yaşayan 52 yaşındaki Qui Xiuying ismindeki kadın 40 cm uzunluğundaki mücevheri yuttu sebebi ise doktorları bile şaşırttı.
Çin'in Shandong eyaletindeki Binzhou'dan 52 yaşındaki Qui Xiuying, 1 Mayıs'ta ailesinin önünde 40 cm (15.7 inç) uzunluğunda altın zincirini yedikten sonra hastanelik oldu. Bayan Qui'nin kolyesini öfkeyle parçalarken neden yuttuğunu duyunca şaşıracaksınız.
Aile üyelerinin anlatımlarına göre Bayan Qui'nin kolyesini öfkeyle parçaladı ve yakınları ile tartıştıktan sonra yuttuğu iddia edildi. 40 cm uzunluğundaki kolyeyi yuttuktan sonra hastaneye kaldırılan Bayan Qui'nın karın röntgeni çeken doktorlar midesinde bulunan mücevherleri buldu.
Doktor Qui: "Durumu şu anda stabil olmasına rağmen, kolye hızlı bir şekilde alınmazsa, hastanın sindirim sistemi delinmesi, kanaması ve diğer riskleri olabilir." açıklamasını yaptı. Ayrıca kolye sonunda bir kanca olduğu için onu çıkarma prosedürünün normalden daha tehlikeli olduğunu söyledi.
Sağlık personeli kolyeyi sindirim kanalından çıkarmak için bir çift forseps kullandı.