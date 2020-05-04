Mide yanmasına sebep olan 9 yiyeceğe dikkat!
Mide yanması midede ve yemek borusunda hissedilen yanma şikayetidir. Peki mide yanmasına sebep olan besinler nelerdir? İşte mide yanmasına sebep olan besinler...
Nane
Nane genellikle sindirim koşullarını yatıştırır. Ancak bir çalışmada yüksek dozda nane uygulamasının asit reflü semptomları ile ilişkili olduğu bulunmuştur.500'den fazla insan üzerinde yapılan bir başka çalışmada, günlük nane çayı tüketenlerin iki kez mide ekşimesi riski taşıdığı bulunmuştur.
Çikolata
Çikolata, mide ekşimesi için başka bir yaygın tetikleyicidir. Yüksek yağlı gıdalar gibi, çikolata da alt özofageal sfinkteri gevşetebilir. Bu mide asidinin yemek borusuna kaçmasına ve mide yanmasına neden olabilir. Ayrıca, çikolata "mutluluk hormonu" serotonin içeren kakaodan yapılır. Ne yazık ki, serotonin alt özofageal sfinkteri de gevşetebilir. Son olarak, çikolata da teobromin ve kafein bileşikleri içerir. Her ikisi de alt özofagus sfinkterini rahatlatmak için uyarır.
Maden suyu ve gazlı içecekler
Gazlı içecekler de sık sık mide yanması tehlikesi bulundurur. Araştırma, bu içeceklerin özofagus sfinkterini gevşetebileceğini ve mide asidinin asitliğini artırabileceğini düşündürmektedir. Bir çalışmada, bilim adamları 15.000'den fazla insanın uyku düzenini gözlemleyerek, yaklaşık %25'in gece mide ekşimesi geçirdiğini bulmuşlardır. Daha fazla araştırmanın ardından araştırmacılar, gece mide ekşimesinin karbonatlı meşrubatlar dahil olmak üzere birçok faktöre güçlü bir şekilde bağlı olduğunu bulmuşlardır. Başka bir çalışmada karbonatlı içecek tüketenlerin %69 oranında mide ekşimesi gibi reflü semptomları geliştirme riski daha yüksek bulunmuştur.
Baharatlı yiyecekler
Baharatlı yiyecekler mide ekşimesine neden olduğu için kötüdür. Sıklıkla sindirim hızını yavaşlatan kapsaisin adı verilen bir bileşik içerirler. Bu, midenin daha uzun süre oturacağı ve mide ekşimesi için bir risk faktörü olduğu anlamına gelir. Örneğin, bir çalışma, acı tozu içeren acıyı tüketmenin sindirim hızını yavaşlattığını göstermiştir. Ayrıca, baharatlı yiyecekler zaten iltihaplı bir yemek borusunu tahriş edebilir ve bu da mide ekşimesi semptomlarını kötüleştirebilir. Bu nedenle, mide ekşimeniz varsa, baharatlı yiyeceklerin alımını azaltmak en iyisidir.