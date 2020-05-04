Mide yanmasına sebep olan 9 yiyeceğe dikkat!

Baharatlı yiyecekler

Baharatlı yiyecekler mide ekşimesine neden olduğu için kötüdür. Sıklıkla sindirim hızını yavaşlatan kapsaisin adı verilen bir bileşik içerirler. Bu, midenin daha uzun süre oturacağı ve mide ekşimesi için bir risk faktörü olduğu anlamına gelir. Örneğin, bir çalışma, acı tozu içeren acıyı tüketmenin sindirim hızını yavaşlattığını göstermiştir. Ayrıca, baharatlı yiyecekler zaten iltihaplı bir yemek borusunu tahriş edebilir ve bu da mide ekşimesi semptomlarını kötüleştirebilir. Bu nedenle, mide ekşimeniz varsa, baharatlı yiyeceklerin alımını azaltmak en iyisidir.