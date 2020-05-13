Mide gribi nedir kapalı alanlarda kolayca bulaşıyor!

Norovirüs denilen bu virüsün herkese bulaşma imkanı bulunuyor. Bir insan hayatı boyunca birden fazla mide gribine yakalanabilir. Bu virüse yakalanma olasılığı ise en çok çocuklarda ve yetişkinlerde görülüyor.

Mide gribinin pek çok belirtisi bulunmaktadır. Bunlar; mide bulantısı, ishal,kusma,karın ağrısı,karın krampları gibi belirtilerdir.