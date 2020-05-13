Mide gribi nedir kapalı alanlarda kolayca bulaşıyor!
Mide gribi nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Bu gibi soruların yanıtlarını İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Çelik'ten öğrendik. İşte mide gribine dair tüm bilinmeyenler!
Mevsim değişiklikleri, bağışıklık sistemimizin düşmesine ve grip olmamıza yol açıyor. Bu basit gibi görünen ama aslında kişinin yaşam kalitesini düşüren hastalığın midemizde de olabileceğini biliyor muydunuz? Evet kulağa biraz farklı geldiği doğru ama gerçek! Mide gribinden bahsediyoruz.
Kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artması...
Bu virüsü diğer gripten ayıran en temel etken havaların soğuması değil. Normal grip genel olarak havaların soğumasıyla, bağışıklık sisteminin düşmesinden kaynaklanırken mide gribi, kapalı ve kalabalık ortamlarda vakit geçirmenin artması sebebiyle meydana geliyor.
Karın ağrısı ve kusmaya neden oluyor
Grip denilince hepimizin aklına burun akıntısı, öksürük ve tıkanan burunlar geliyor. Normal bir gripte ortaya çıkan bu belirtiler mide gribinde yerini karın ağrısı, kusma ve ağrılara bırakıyor. Mide giribi çok kolay yakalanılabilen bir hastalıktır.
Norovirüs denilen bu virüsün herkese bulaşma imkanı bulunuyor. Bir insan hayatı boyunca birden fazla mide gribine yakalanabilir. Bu virüse yakalanma olasılığı ise en çok çocuklarda ve yetişkinlerde görülüyor.
Mide gribinin pek çok belirtisi bulunmaktadır. Bunlar; mide bulantısı, ishal,kusma,karın ağrısı,karın krampları gibi belirtilerdir.