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Mide bulandıran rekor! 30 yıl sonra testereyle kesildi tuvalete bakın nasıl gidiyormuş

Mide bulandıran rekor! 30 yıl sonra testereyle kesildi tuvalete bakın nasıl gidiyormuş

Dünyada en uzun tırnaklara sahip olan Ayanna Williams isimli kadın 30 yıl sonra tırnaklarını kesti.

Mide bulandıran rekor! 30 yıl sonra testereyle kesildi tuvalete bakın nasıl gidiyormuş

ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde yaşayan  Ayanna Williams, 2017'de 5,7 metrelik tırnaklarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Rekorlar kitabına girmesiyle William dünya çapında büyük ses getirmişti.

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Mide bulandıran rekor! 30 yıl sonra testereyle kesildi tuvalete bakın nasıl gidiyormuş

Williams tırnaklarının bakımı için 20 saat manikür yaptırıyor ve en az iki şişe oje kullanıyordu.

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Mide bulandıran rekor! 30 yıl sonra testereyle kesildi tuvalete bakın nasıl gidiyormuş

Kesim işleminden önce yapılan ölçümde tırnakların uzunluğunun 7,3 metreyi bulduğu görüldü.

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Mide bulandıran rekor! 30 yıl sonra testereyle kesildi tuvalete bakın nasıl gidiyormuş

Fort Worth bölgesindeki bir dermatologda gerçekleştirilen kesimde, tıbbi amaçlı testere kullanıldı.

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