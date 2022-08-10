Mide ameliyatı sonrası 100 kilo veren Aslı Samat: Şişman bir kıza...

"Biri bana dizide aşık olabiliyor"

İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Samat, "Kilo verince hayatınız nasıl değişti?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Çok daha rahat bütün günümü dışarıda geçirebiliyorum ve hiçbir yerim ağrımıyor. Oyuncuyum sonuçta, gelen roller bile değişti. Biri bana dizide aşık olabiliyor, eskiden olamazdı. Şişman bir kıza aşık olan birini gördünüz mü?