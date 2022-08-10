Mide ameliyatı sonrası 100 kilo veren Aslı Samat: Şişman bir kıza...
Oyuncu Aslı Samat, geçirdiği tüp mide operasyonu sonrası 100 kilo vererek bambaşka biri haline gelmişti. Aslı Samat geçirdiği süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Hercai, Gülümse Kaderine gibi dizilerle tanınan genç oyuncu Aslı Samat, tüp mide operasyonu geçirerek resmen yeniden doğmuştu. Operasyon sonrası 100 kilo veren Aslı Samat, ameliyata harcadığı ücreti ve hayatındaki değişikliklerden bahsetti.
Önceki gün Bebek'te görünen Aslı Samat, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Samat, "Daha yeni 1.5 aylık ameliyatlıyım. Dokuz yıldır verilen kiloların estetikle devamı gibiydi. Kol ve karın bölgesinden estetik ameliyat oldum. Spor ve diyete devam ediyorum. 10 senede her şeyi tamamlamam gerekiyor" dedi.
"Biri bana dizide aşık olabiliyor"
İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Samat, "Kilo verince hayatınız nasıl değişti?" sorusuna şu yanıtı verdi:
Çok daha rahat bütün günümü dışarıda geçirebiliyorum ve hiçbir yerim ağrımıyor. Oyuncuyum sonuçta, gelen roller bile değişti. Biri bana dizide aşık olabiliyor, eskiden olamazdı. Şişman bir kıza aşık olan birini gördünüz mü?
"Eskiden bir ev alınabilirdi"
"Estetik operasyonlara ne kadar para harcadınız?" sorusu da yöneltilen 31 yaşındaki oyuncu, "Kaç para harcadığımı hiç hesaplamadım. Bu elden alıp, bu elden doktora veriyorum. Eskiden bir ev alınabilirdi harcadığım miktara. Ben mecburdum, aslında 'estetik' diyoruz ama sağlıkla ilgili bir şey bu" şeklinde konuştu.