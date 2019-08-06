Mide ameliyatı olan Ümit Erdim son haliyle hayranlarını korkuttu! Açıklama yaptı
140 Kilodan 69 kiloya düşen oyuncu Ümit Erdim'in son hali hayranlarını korkutunca Erdim, açıklama yapma gerekliliği hissetti ve sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Oyuncu Ümit Erdim, 140 kiloya ulaşınca spor ve diyet sayesinde 5 yıl içerisinde 60 kilo vermişti. Fakat "Kilo vermem organik, ameliyat yok, emek var" diyen Erdim, yeniden kilo almaya başlayınca çareyi ameliyat masasına yatmakta bulmuştu. Mide küçültme ameliyatı geçiren oyuncu, 69 kiloya kadar düşmüştü.
Ünlü oyuncunun, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar hayranlarını korkutmaya başladı. Ümit Erdim'in son paylaşımlarında yüzünün çöktüğünü gören takipçileri, Erdim'i yorum yağmuruna tuttu. Bunun üzerine Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan oyuncu, şunları yazdı:
"Kilomdan, sağlığımdan ve görüntümden aşırı memnunum. Doktorum ve sevgili hanımcığımdan da çok memnunum. Memnun olmayanlar (sürekli kilo al, yüzün çöktü, hasta olacaksın, çirkinleştin, eski halin daha iyiydi vs. diye üşenmeden mesaj atanlar) için tekrar yüzlerce kilo almaya niyetim yok. Teşekkür ederim sevgi ve saygılarımı sunarım."
34 yaşındaki oyuncu Ümit Erdim, yaptığı açıklama ile eleştirilerin hedefi olmaktan kaçabilecek mi orası ise merak konusu.