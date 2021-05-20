Microsoft ilk olarak 1995 yılında piyasaya sürdüğü Internet Explorer'ın fişini çekiyor
Microsoft, ilk olarak 1995 yılında piyasaya sürdüğü internet tarayıcısı Internet Explorer'ı büyük ölçüde kullanımdan kaldırmayı planladığını açıkladı. Yazılım devi, yaptığı açıklamada, mevcut sürüm olan Internet Explorer 11 masaüstü uygulamasının Windows yazılımının belirli sürümleri için önümüzdeki yıl 15 Haziran'dan itibaren desteklenmeyeceğini söyledi.
ABD’li yazılım şirketi Microsoft, ilk olarak 1995 yılında kullanıma sunduğu internet tarayıcısı Internet Explorer’ın kullanımını kaldırmayı planladığını açıkladı.
Yazılım devi, yaptığı açıklamada, mevcut sürüm olan Internet Explorer 11 masaüstü uygulamasının şirketin Windows yazılımının belirli sürümleri için önümüzdeki yıl 15 Haziran'dan itibaren desteklenmeyeceğini söyledi.
Uzun bir süre en popüler tarayıcı olarak kullanılan Internet Explorer, Alphabet’in sahibi olduğu Google’ın Chrome ve Apple’ın da Safari tarayıcılarının her geçen gün daha fazla kullanılmasıyla gittikçe daha az kullanılmaya başlamıştı.
Web analiz firması Statcounter'a göre; Internet Explorer, nisan ayında masaüstü bilgisayarlar için küresel tarayıcı pazar payında yüzde 2’nin altına indiği açıklanmıştı.