Michael Jackson'ın gizlenen otopsi raporu ortaya çıktı! Kelmiş peruk takıyormuş

Michael Jackson'ın gizlenen otopsi raporu ortaya çıktı! Kelmiş peruk takıyormuş

Michael Jackson'ın ölümünün üzerinden 10 yıl geçtikten sonra geçtiğimiz ay yayınlanan Michael Jackson belgeseliyle birlikte, ünlü şarkıcının yıllardır gizlenen otopsi raporuna dair detaylar ilk kez ortaya çıktı.

Michael Jackson'ın gizlenen otopsi raporu ortaya çıktı! Kelmiş peruk takıyormuş - Sayfa 1

Pop müziğin kralı’ Michael Jackson’ın yıllardır saklanan otopsi raporu gün yüzüne çıktı. 10 yıl önce hayatını kaybeden Jackson’ın kel olduğu, vücudunda gizli dövmeler ve ameliyat izleri bulunduğu anlaşıldı.

111
Michael Jackson'ın gizlenen otopsi raporu ortaya çıktı! Kelmiş peruk takıyormuş - Sayfa 2

50 yaşında hayatını kaybeden Jackson’ın, 25 Haziran 2009’da aşırı dozda güçlü anestezik ilaç kullandıktan sonra kalp krizi geçirmesi sonucu öldüğü biliniyor. İlaçlar, Jackson’ın doktoru Conrad Murray tarafından yazılmıştı. 

211
Michael Jackson'ın gizlenen otopsi raporu ortaya çıktı! Kelmiş peruk takıyormuş - Sayfa 3

Ölümünün ardından tutuklanan doktoruna dört yıl hapis cezası verilmiş, ancak Murray iki yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2013 yılında serbest bırakılmıştı.

311
Michael Jackson'ın gizlenen otopsi raporu ortaya çıktı! Kelmiş peruk takıyormuş - Sayfa 4

Kısa süre önce, ünlü şarkıcının ölümünü araştıran üç dedektifin açıklamalarına yer veren Killing Michael Jackson adlı belgesel yayınlandı. Jackson’ın otopsi raporu da bu belgeselle birlikte gün yüzüne çıktı.

411