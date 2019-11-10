Michael Jackson'ın büyük sırrı yıllar sonra ortaya çıktı! İngiltere Kraliçesi'nden ne istemiş bakın
Pop müziğin kralı Michael Jackson'ın yıllar sonra hem büyük aşkı ortaya çıktı hem de İngiltere kraliçesine gönderdiği mektuplar.
Pop müziğin Kralı Michael Jackson'ın oldukça çalkantılı geçen hayatının sonunda 2009 yılında ABD'nin Los Angeles kentindeki evinde ölü bulunmuştu.
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Ünlü şarkıcının, doktoru Conrad Murray gözetiminde aşırı dozda propofol aldığı ve bu sebeple kalp krizi geçirdiği belirtilmişti.
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Bu kez de Michael Jackson'ın, şövalyelik unvanı alabilmek için İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e çok sayıda mektup yazdığı öne sürüldü.
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Jackson'ın eski yakın koruması Matt Fides tarafından ortaya atılan iddiaya göre ünlü şarkıcı, dünyanın en büyük yıldızı olduğu gerekçesiyle Kraliçe 2. Elizabeth'ten kendisine şövalye unvanı vermesini istedi.
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