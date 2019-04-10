Miami tatili olay oldu! Acun Ilıcalı'nın eski eşlerinden peş peşe açıklamalar
Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'nın Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'la birlikte tatile gittiği ve Yılmaz'a anne dediği iddialarının ardından peş peşe açıklamalar geldi.
Acun Ilıcalı'nın 2016 yılında boşandığı eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Yasemin ve Şeyma Subaşı'ndan olan kızı Melisa ile birlikte Miami'ye gittiği ve Melisa'nın Zeynep Yılmaz'a anne dediği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı'nın Melisa'yı Zeynep Yılmaz'dan kıskandığı yönündeki haberlerin ardından iki cepheden de peş peşe açıklamalar geldi.
Instagram hesabının hikaye bölümünden bir açıklama yapan Zeynep Yılmaz, "Melisa'nın bana anne diye hitap ettiği kesinlikle doğru değildir. Melisa'nın kardeşleri ile vakit geçirmesi son derece doğaldır. Herkesten konunun çocuklarla ilgili olduğunu göz önünde bulundurularak gereken hassasiyeti göstermesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
Şeyma Subaşı da konuyla ilgili, "Melisa'nın kardeşleriyle vakit geçirmesini her zaman destekliyorum. Kardeşlerin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu en iyi ben biliyorum. Melisa'nın kardeşlerinin annesiyle dolayısı ile beraber olması benim için sorun teşkil etmiyor. Kızımız için gösterdiğimiz bu kadar iyi niyetli bir yaklaşımı yalan ve kötü bir habere dönüştürmeyelim lütfen." mesajını yayınladı.
Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra 2017 yılında Şeyma Subaşı ile nikah masasına oturmuştu. Ancak bu evlilik de fazla uzun sürmemiş, çift geçtiğimiz yıl ani kararla boşanmıştı. Bu birliktelikten de kızları Melisa dünyaya gelmişti.