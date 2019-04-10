Miami tatili olay oldu! Acun Ilıcalı'nın eski eşlerinden peş peşe açıklamalar

Şeyma Subaşı da konuyla ilgili, "Melisa'nın kardeşleriyle vakit geçirmesini her zaman destekliyorum. Kardeşlerin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu en iyi ben biliyorum. Melisa'nın kardeşlerinin annesiyle dolayısı ile beraber olması benim için sorun teşkil etmiyor. Kızımız için gösterdiğimiz bu kadar iyi niyetli bir yaklaşımı yalan ve kötü bir habere dönüştürmeyelim lütfen." mesajını yayınladı.