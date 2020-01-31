MHRS randevu alma ekranı 2020 TC ile giriş ekranı

MHRS hastane randevu alma işlemleri birçok insan tarafından hala sıkça aranıyor. Peki MHRS aile hekimi ve hastane randevu alma işlemleri nasıl oluyor, randevu alırken nelere dikkat etmeliyiz, ALO 182 çağrı merkezi aramak şart mı? MHRS üzerinden randevu alabilmek için ALO 182 hattımızı arayarak operatörlerden destek alabilirsiniz. Ya da online olarak https://www.hastanerandevu.gov.tr'den hastane randevunuzu kolayca alabilirsiniz.