MHP'li Yönter'den ABD'ye 'Venezuela' tepkisi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, ABD'nin Venezuela'ya yönelik müdahalesine tepki göstererek, "Bu bir haydutluktur, insan kaçırmadır, hukuksuzluktur, caniliktir. Bu, bir modern dönem eşkıyalığıdır, banka ve tren soyan kovboy mantığının tekrar geri gelmesidir. Burada kovboy mantığına direnecek Türk milleti var. Muhalefetin, hükümeti ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni sessizlikle, suskunlukla itham etmesi çok ucuz bir işbirlikçiliktir." dedi.

Yönter, "Hayırlı Günler Komşum Derdin Derdimizdir" programı kapsamında partisinin Beykoz İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililere hitap eden Yönter, milliyetçi ve ülkücü hareketin bir gönül seferberliği olduğunu belirterek, "Milletimizin tertemiz fertlerinin gönüllerine tamamıyla talibiz. Hiç kimseyi ayırmadan, dışlamadan, hor ve hakir görmeden, herkesi kucaklayarak, bir ve kardeş görerek Türkiye'mize sahip çıkacağız. Milletimizi yeryüzünde parmakla gösterilen beşeri cevher haline getireceğiz." ifadesini kullandı.

MHP'li Yönter, 21. yüzyılın ilk çeyreğinin zorluklarla geçtiğini hatırlatarak, yüzyılın ikinci çeyreğinin Türkiye'yi İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümüne taşıyacağını ve 2053'te Türkiye'nin süper güç olması için çalıştıklarını söyledi.

Millete ve vatana adanmış tertemiz yüreklerle Türkiye'yi nurlu ufuklara taşıyacaklarını dile getiren Yönter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye zorlu bir coğrafyada. Felaketler adeta bağdaş kurup etrafımıza oturmuş. Gazze'de bir soykırım var. Suriye'de henüz entegrasyon süreci daha doğru bir ifadeyle 10 Mart Mutabakatı hayata geçmiş değil. YPG ve SDG, İsrail'in dümen suyunda. Mazlum Abdi denen terörist başı farklı oyunların içinde, yanlış üstüne yanlış yapıyor. Suriye'nin kuzeydoğusunda fiili işgal devam ediyor. Biz, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini, üniter yapısını savunuyoruz. Katil Esad'tan sonra gelen yönetimin Suriye halkına refah, huzur, barış, esenlik getirmesini ümit ediyoruz. Suriye'deki bir istikrarsızlığın, iç kargaşanın, iç savaşın, iç yarılmanın Türkiye'ye nasıl yansıdığını hepimiz biliyoruz."

Gelecekten ümitsiz olmadığını vurgulayan Yönter, "Karamsarlık bizim semtimize uğramaz. Dün, Genel Başkanımızın ifade ettiği üzere uyumayacağız, rehavete kapılmayacağız. Su uyur, yani asker uyur ama düşman uyumaz. İç ve dış ihanet odakları rehavet anımızı arıyor. Yumuşak karnımızı kolluyor." diye konuştu.

ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan müdahalesini eleştiren Yönter, "Bu bir haydutluktur, insan kaçırmadır, hukuksuzluktur, caniliktir. Bu, bir modern dönem eşkıyalığıdır, banka ve tren soyan kovboy mantığının tekrar geri gelmesidir. Burada kovboy mantığına direnecek Türk milleti var. Muhalefetin, hükümeti ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni sessizlikle, suskunlukla itham etmesi çok ucuz bir işbirlikçiliktir. Aynı zamanda Türkiye'ye muhalifliktir. Biz korkuyu korkutmuş bir milletin evlatlarıyız. Kimseden ürkmeyiz. Recep Tayyip Erdoğan da ürkmez, Devlet Bahçeli de ürkmez." değerlendirmesinde bulundu.

Yönter, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğünün her şeyden önce geldiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"İç cephenin ne kadar önemli olduğunu anlattık. 'Terörsüz Türkiye' hedefinin başarılı olmasından başka seçeneğin olmadığını da biliyoruz. 'Türk'ü tanımayan Kürt, Kürt'ü tanımayan da Türk olmaz' diyoruz. Biz farklı yönlere baksak da yürekleri aynı yöne bakan milletin evlatlarıyız. Bizi ayıramayacaklar, bölemeyecekler, dağıtamayacaklar. Zorlu bir coğrafyadayız. Biz, 'Terörsüz Türkiye'yi inşa ederek 21. yüzyıla Türkiye Yüzyılı'nın mührünü hep beraber vuracağız. Devletimizin, milletimizin izmihlalini gözleyenlere çok derin, unutamayacakları hayal kırıklığı yaşatacağız. Bu nedenle el ele verdik."