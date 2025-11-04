MHP’li Yıldız'dan Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliye kararı...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AİHM'nin Selahattin Demirtaş hakkındaki kararı sonrası mahkemenin tahliye kararı vereceğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır” sözleriyle dikkat çeken açıklamasının ardından partiden yeni bir değerlendirme geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AİHM’in Demirtaş kararıyla ilgili sürecin hukuki boyutuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MAHKEME, KARARIN ASLINI İSTEYEBİLİR"

Yıldız, dosyanın halen istinaf aşamasında olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

İhlal kararında belirtilen esasa müessir ihlal giderilmek zorundadır. Mahkeme, Adalet Bakanlığı ile yazışarak kararın aslını isteyebilir. Bu aşamadan sonra mahkeme tarafından tahliye kararı verilecektir.

"TÜRKİYE, AİHM KARARINA UYMAKLA YÜKÜMLÜ"

Gazeteci Zafer Şahin’e konuşan Yıldız, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olduğunu vurguladı:

Türkiye, hem sözleşmeye taraf olması hem de Mahkeme’nin yargı yetkisini tanıması nedeniyle bu kabullere aykırı hareket edemez. Hukukun üstünlüğü ilkesi gereği, ulusal mahkeme kararları gibi AİHM kararlarının da uygulanması gerekir.

"KARAR KESİNLEŞTİ"

Yıldız, Türkiye’nin AİHM’in Demirtaş hakkındaki ikinci ihlal kararına sürenin dolmasına bir gün kala itiraz ettiğini, ancak itirazın reddedilmesiyle kararın kesinleştiğini hatırlattı.

NE OLMUŞTU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu hakkındaki ikinci ihlal kararına yapılan itirazı reddederek kararı kesinleştirmişti.

Bu gelişmenin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada, “Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.