MHP'li meclis üyesi kazada hayatını kaybetti

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde üst geçidin çelik ayağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücü Aziz Uslu'nun MHP'li 19 Mayıs Belediyesi Meclis Üyesi olduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre,  Aziz Uslu idaresindeki 55 AGA 340 plakalı hafif ticari araç, Dereköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak üst geçidin çelik ayağına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Aziz Uslu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Uslu'nun MHP'li 19 Mayıs Belediyesi Meclis Üyesi olduğu belirtildi.

