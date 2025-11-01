MHP'li İsmet Büyükataman: "Bizim çizgimiz nettir, teröre taviz yoktur"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bizim çizgimiz nettir, teröre taviz yoktur. Silahların gölgesinde siyaset yapma çabalarına müsamaha gösterilmeyecektir. Terörsüz Türkiye, bir taviz süreci, al-ver pazarlığı değildir." dedi.

MHP Bursa İl Başkanlığında düzenlenen "Terörsüz Türkiye" toplantısında konuşan Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te milli birliğe ve bin yıllık kardeşliğe attığı tarihi adımın, "Terörsüz Türkiye" adıyla bir devlet politikasına dönüştüğünü kaydetti.

Büyükataman, "Terörsüz Türkiye" sürecinin, küresel emperyalist komploların ve siyonist emellerin tasfiyesini sağlayacak milli bir duruş olmakla birlikte, Cumhuriyet tarihinin en stratejik hedefi olduğunu söyledi.

Yaptıkları hiçbir hamlenin boşuna olmadığını, yaklaşık 1 yıllık süre içinde terör örgütünün kendini ön şartsız bir şekilde feshettiğini belirten Büyükataman, şöyle konuştu:

"Elbette 41 yılı bulan bölücü terör sorununun bir günde çözümünü beklemiyoruz. Fakat gelinen nokta ve elde edilen somut kazanımlar son derece önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti meselenin sahibidir ve yetkili tüm kurumlarıyla süreci yönetmektedir. Büyük Türk milleti, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne olan güvenini göstermiş, Terörsüz Türkiye hedefini sahiplenmiştir."

Büyükataman, terörden arınan Türkiye'nin bölgede de barış ve istikrar umutlarını artırdığını dile getirerek, soykırımcı İsrail'in de hesaplarını bozduğunu anlattı.

İsrail'in, Suriye'de filizlenen istikrara ve bütünlüğe engel olmak için SGD/PYD'yi kışkırtarak Terörsüz Türkiye hedefine açıkça saldırdığını ifade eden Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, siyasi istikrarının sağlanması ve SGD/YPG gibi ayrılıkçı unsurların silah bırakıp Şam hükümetine entegre olması son derece önemlidir. Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüyle egemen bağımsızlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin ihmal etmeyeceği politik ve diplomatik görüşüdür. İşte bu yüzden 'terörsüz Türkiye' hedefimiz bölgemizde yaşanan gelişmelerden ayrı düşünülmemelidir."

Terörsüz Türkiye hedefinden bazı partilerin rahatsız olduğuna dikkati çeken Büyükataman, "Ne yazık ki CHP ve İYİ Parti, siyonizm çarkını döndürmekte, emperyalist tezgaha figüranlık yapmaktadırlar. Bir yanda yolsuzluk batağında çırpınan CHP, terörsüz Türkiye konusunu istismar etmeye kalkarken, diğer yanda siyasi duruşu şaibeli olan İYİ Parti bu tarihi hedefe yalanlarla saldırmaktadır." dedi.

"Türk milleti MHP ve Cumhur İttifakı etrafında kenetlenmiştir"

Sürece gölge düşmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Büyük Türk milleti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı etrafında kenetlenmiştir. Bizim çizgimiz nettir, teröre taviz yoktur. Silahların gölgesinde siyaset yapma çabalarına müsamaha gösterilmeyecektir. Terörsüz Türkiye, bir taviz süreci, al-ver pazarlığı değildir. Milliyetçi Hareket Partisinin olduğu yerde terörle müzakere değil, mücadele olduğunu milletimiz gayet iyi bilmektedir."

Büyükataman, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerleriyle Türk milletinin birliğini, dirliğini ve dayanışma azmini kıracak hiçbir dayatma veya teklifin geçerliliği olmadığını da sözlerine ekledi.