MHP'li İhsan Öztoklu teşekkür afişi yüzünden öldürülmüş! İşte o afiş

Olay, saat 01.00 sıralarında Doğanhisar ilçesine bağlı eskiden belde statüsünde olan BaşköyMahallesi meydanında meydana geldi. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı olan MHP'li İhsan Öztoklu, iki belediye çalışanıyla birlikte Başköy Mahallesi meydanına gitti. Meydanda, seçimlerden sonra mahalle halkına teşekkür etmek için billboarda asılan kendi resmi ve adının olduğu 'Haydi Bismillah', "Tüm Doğanhisarlı Hemşehrilerime Gönülden Teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını gördü.