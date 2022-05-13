MHP'li Ahmet Çakar'a soru: Adnan Hoca'nın 'Kedicik'lerinin dekoltesi mi, Melis Sezen’in dekoltesi mi?

MHP eski Milletvekili Ahmet Çakar, 'Sadakatsiz' dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Melis Sezen'in aylar önce giydiği dekolteli kıyafete tepki gösterince olay oldu. Çakar'ın geçmiş yıllarda Adnan Hoca Grubu'nun 'Kedicik'leriye bir çok programa katıldığını yazan Ahmet Hakan, "Kedicik dekoltesi olunca alkış, Melis Sezen dekoltesi olunca auvvv. Bu mudur yani?" diye sordu.

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MHP'nin eski milletvekillerinden Ahmet Çakar'ın önceki gün bir televizyon canlı yanınında güzel oyuncu Melis Sezen'in Hürriyet'in Altın Kelebek Ödül Töreni'Nde giydiği dekolteli kıyafete tepki göstererek, "O kıyafet kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan bir suçtur. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?” dedi ortalık karıştı.

Dün gün boyu gelen tepkilerin ardından bugün Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan Ahmet Çakar'la ilgili çarpıcı bir yazı geldi. Ahmet Hakan, "Kedicik dekoltesi, Melis’in dekoltesi" başlıklı yazısında, Çakar'ın geçmişte Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar grubunun bir çok programına katıldığını belirterek, dikkat çeken sorular sordu. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı...

Taa aylar öncesinden giyilmiş bir kıyafeti...

Ahmet Çakar diye eski bir milletvekili, ünlü oyuncu Melis Sezen’in dekoltesine laf etmiş.

“Sutyen takmamak suçtur” falan türü tuhaf cümleler kurmuş.

Ve daha bir sürü saçmalık.

Hepsini yazmaya gerek yok.

Sorup soruşturdum.

Meğer Ahmet Çakar’ın söz konusu ettiği dekolte kıyafet, dün giyilmemiş.

Taa aylar önce giyilmiş.

Yani Ahmet Çakar, Melis Sezen’in aylar önce giydiği kıyafeti aklında tutmuş ve aylar sonra televizyon ekranında bu kıyafeti diline dolamış.

Aylar önce giyilmiş bir kıyafeti ezbere alıp aylar sonra gündeme getirmenin yadırgatıcı tarafları bir yana...



Vaktiyle Adnancıların etkinliklerinde boy gösteriyormuş

Ben asıl konuya geleyim:

- E hani milletin kılığına kıyafetine karışılmayacaktı?

- E hani isteyen istediğini özgürce giyebilecekti?

- E hani kılık kıyafetle uğraşmak ilkellikti?

- E hani bazıları uzaya gider, bazıları kılık kıyafetle uğraşırdı?

Bu arada olayın başka bir boyutu daha var:

Melis’in dekoltesini mesele eden Ahmet Çakar, meğer vaktiyle Adnancıların düzenlediği bazı etkinliklerde boy gösteriyormuş.

Adnancı kediciklerin dekoltesi çok çoook meşhurdu malum.

Eski Milletvekili Ahmet Çakar, dekolte olgusuyla kafayı bu derece bozduysa...

Adnan’ın kediciklerinin dekoltelerini neden hiç mesele etmedi acaba?

Kedicik dekoltesi olunca alkış, Melis Sezen dekoltesi olunca auvvv.

Bu mudur yani?