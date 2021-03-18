MHP'de Kurultay günü! Devlet Bahçeli: İyi Parti uzaktan kumandayla kontrol edilen melanet bir projedir

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 13. Olağan Büyük Kurultayı, bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Tek aday olarak seçime giren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kurultayın açılış konuşmasını yapıyor... Bahçeli, CHP ve özellikle de İYİ Parti'yi topa tuttu.

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MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı, bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tek aday olduğu kurultayda, yaklaşık 1200 delege oy kullanacak. Kurultaya seyirci kabul edilmedi. MHP lideri Devlet Bahçeli kurultay konuşmasını yapıyor....

Kurultayda "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" ve "Kazanan Türkiye olacak" sloganları kullanılıyor. Yoklama ve Semih Yalçın'ın açılış konuşmasının ardından Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. ivan Başkanlığı'na Semih Yalçın seçildi. Salonda önce MHP tarihiyle ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından da Devlet bahçeli konuşmaya başladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP ve İYİ Parti'yi adeta topa tuttu. İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları...

Bunun adı özgürlük de insan hakları da değil

- Türkiye'nin karşısında hizalanmak muhalefet etmek değildir. Millet başka bir şey zillet başka birşeydir

- Türkiye'yi uçuruma çekmeye çalışmanın adı demokrasi değildir. Devletin mille ile bölünmez bütünlüğüne saldırı ve suikastin adı özgürlük değildir. İnsanlık değildir, insan hakları hiç değildir.

Fezlekenin önüne arkasına bakmak adamlık değildir

- Üniter milli devletimizi hançerlemek için ittifak kurmak yakılan ağaçları yakanlarla tekraren dikmek, bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin önüne arkasına bakalım demek siyaset değildir, adamlık değildir. Neyine bakacaksınız? Fezlekelerin önünde hukuk arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa bu sizlere arkasında önünde millet arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz.

İYİ Parti melanet ir projedir

- Fakat gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, dilleri var söylemiyor.

- HDP Türk demokrasisinin çerçevesini sarmış mayın tarlasıdır.

- CHP Türk siyasetine tutunmuş 5. kol faaliyetidir.

- İyi Parti Türkiye'nin kötülüğüne hizmetkarlık yapan, siparişle kurulan, uzaktan kumandayla kontrol edilen melanet bir projedir.

Bu projenin arkasında kimler var?

- Kaldı ki İP'in başkanı Cumhur İttifakını tanımlarken etle tırnak gibi demiş, aynı zamanda kader birlikteliği olduğunu söylemiş. Kendilerinin ise proje bazlı bir ittifak olduğunu çok açık ve net teyit etmiştir.

- Bu neyin projesidir? Hazırlayanlar kimlerdir?

Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır

- 2023 cumhurbaşkanı adayımız bellidir. O muhterem sayın isim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza ve AK Partili kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Erken seçim yok, 2023'te yeni bir tarih yazılacak

- Erken seçim diye tutturanlar, erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çalışanlar iyi bilsinler ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. 2023'te yeni bir tarih yazılacak, yeni bir sayfa açılacaktır. Bu cumhurun sözüdür.