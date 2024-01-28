MHP'den ilk miting! MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

MHP, ilk mitingi Mersin'de yapıyor. Devlet Bahçeli, flaş açıklamalarda bulunuyor.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Yıkım belediyeciliğinin 63 gün süresi kaldı, yalan belediyeciliğinin 63 günlük süresi kaldı. Herkesin elinden tutacağız. Mersin bizim Türkiye hepimizin. Önümüzdeki 5 yıl için sizlerden olur ve onay istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayımız sayın Serdar Soydan'dır.

"İsrail soykırım suçu işliyor"

Gazze'de kahredici dram yaşanıyor. İsrail soykırım suçu işliyor. Artık bu kan durmalı, silahlar susmalıdır. Barış sağlanmalıdır. Verilen ara kararı hiçbir ülke görmezden gelemez, üç maymunu oynayamaz.

ABD, Suriye'de ne arıyor, Irak'ta ne geziyor? ABD'nin komşu ülkelerdeki varlığı gayri meşrudur. ABD'nin Suriye ve Irak'tan tamamen çekilmesinden başka adil bir seçenek yoktur. Terörün kökünü kazımak boynumuzun borcudur. Mücadele sonuna kadar devam edecektir.

DEM'lenmiş CHP terörle mücadeleye şaşı bakmaktadır. Terörist Demirtaş'ın avukatı olan bu CHP'dir. Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir. Bugünkü CHP esirdir, işgal edilmiştir.