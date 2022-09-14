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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ermenistan'a tepki: Türk milleti soydaşlarının arkasındadır

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ermenistan'a tepki: Türk milleti soydaşlarının arkasındadır

MHP lideri Devlet Bahçeli, Azerbaycan'a destek mesajı yayınladı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bahçeli, "Can Azerbaycan, terör devleti Ermenistan ve arkasında duran zalimler karşısında asla yalnız değildir. Türk milleti soydaşlarının arkasındadır. Milliyetçi Hareket Partisi Ermeni saldırılarını lanetlemekte, Karabağ’ın azatlığına uzanan ellerin kırılacağına inanmaktadır" ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan sınırında ihlaller yapan Ermenistan'a tepki gösterdi.

Bahçeli, ''Ermenistan'ı sahaya sürüp piyon gibi kullanan hangi ülke olursa olsun doğacak ağır sonuçlardan mesuldür'' dedi.

"Ermeni çeteleri kanlı ve hain provokasyonlara girişmekte"

MHP lideri, şöyle devam etti:

''Karabağ Zaferi’ni hazmedemeyen, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından sökülüp atılan Ermeni çeteleri mütecaviz eylemlerine hız vererek, kanlı ve hain provokasyonlara girişmektedir. Nitekim Ermenistan’ın Karabağ’daki saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyecektir.

"Türkiye, Azerbaycan ile sonuna kadar dayanışma içindedir"

Türkiye, Azerbaycan ile sonuna kadar dayanışma içindedir. Can Azerbaycan, terör devleti Ermenistan ve arkasında duran zalimler karşısında asla yalnız değildir.''

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki en şiddetli çatışmalar yaşandı.

Azerbaycan, Ermenistan ordusunun sınırda provokasyonda bulunduğunu duyurdu.

Ateşkes ilan edildiği duyurulsa da bu uzun sürmedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalarda 49 Ermeni askerinin öldüğünü açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise "Ermenistan'ın provokasyonunda 50 Azerbaycan askerinin şehit olduğu" aktarıldı.

Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.

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