MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bozuluyor' iddilarına yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçel, medyada yer alan 31 Mart seçimleri sonrası Cumhur İttifakı'nın biteceği iddialarına ilişkin 'Cumhur İttifakı Türk Milletinin takdir ve ufuk bayrağıdır' dedi.

MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada “Cumhur ittifakı Türk milletinin takdiri ve ufuk bayrağıdır. Cumhur İttifakı çevresinde vızır vızır fitne kazısı yapanlara hem sırtımız dönük hem de kapımız örtüktür. Karar ve kanaatimiz odur ki, Cumhur İttiakı'na özenle ve önemle sahip çıkılmalı” dedi.

Medyada ittifak bozulacak iddiaları yer almıştı

31 Mart seçimleri sonrası Cumhur İttifakı'nın biteceği iddiaları yer almaya başlamıştı. Reuters'a konuşan MHP'li bir yetkili AK Parti ile yapılan ittifakla ilgili olarak son dönemde bazı alanlarda farklı değerlendirmelerin iyice su yüzüne çıktığını belirterek "Bu ittifak bitecekse bitiren taraf biz olmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Yine aynı haberde bir AK Partili üst düzey yetkilinin ise, MHP ile ittifaktan beklendiği kadar katkı sağlanmadığını, partinin daha ‘milliyetçi’ bir görüntü vermeye başladığını ve bunun bazı zararlarını gördüklerini belirttiği ifade edildi.

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