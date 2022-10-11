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MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye çağrı: İşte tutarlılığınızı göstermenin altın fırsatı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye çağrı: İşte tutarlılığınızı göstermenin altın fırsatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin başörtüsü için kanun teklifiyle ilgili, "Samimiyetsizdir, tutarsız, içerik olarak baştan savmadır." dedi. Bahçeli, "CHP, şayet samimiyse buyursunlar anayasa değişiklik teklifine destek versinler. Haydi gelin elinizi taşın altına koyun. İşte tutarlılığınızı göstermenin altın fırsatı." ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin gündeminde CHP'nin başörtüsüne ilişkin verdiği kanun teklifi ve iktidarın hazırladığı anayasa değişikliği teklifi vardı. 

Başörtüsü tartışması

Ne yapsak beyhude. Bir kulağından girip diğerinden çıkıyor. Aynı tas aynı hamam. Kılıçdaroğlu'nun yolu yol değildir. 

Başörtüsü meselesi çözülmüştür, Türkiye'nin başörtüsü sorunu bitmiştir. Mağduriyetler dönemi kapanmıştır. Kılıçdaroğlu'nun derdi, hevesi başkadır.

Ne yapsak beyhude. Bir kulağından girip diğerinden çıkıyor. Aynı tas aynı hamam. Kılıçdaroğlu'nun yolu yol değildir. 

Başörtüsü meselesi çözülmüştür, Türkiye'nin başörtüsü sorunu bitmiştir. Mağduriyetler dönemi kapanmıştır. Kılıçdaroğlu'nun derdi, hevesi başkadır.

CHP'nin verdiği kanun teklifi samimiyetsizdir, tutarsız, içerik olarak baştan savmadır.

Kılıçdaroğlu'nun 3 Ekim 2022 gecesi bir video yayınlayarak başörtüsü yasal düzenleme çağrısı yapması sakatlık, saçmalıktır.

Gazetelerin 451 el kaosa kalktı manşetlerini, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne bez parçası dediğini unutmuş değiliz.

CHP'ye çağrı

Şayet samimiyse buyursunlar anayasa değişiklik teklifine destek versinler. Haydi gelin elinizi taşın altına koyun. İşte tutarlılığınızı göstermenin altın fırsatı.

CHP sözcülerinin açıklamalarıyla anayasa teklifine sıcak bakmadıklarını görmüş olduk. 

Görüş ayrılıklarının, yanlış anlaşılmalarının bitirilmesi temennimizdir.

Yanlız başına uzlaşmak da yetmeyecektir. Mühim olan ahlakta, huzurda, ebediyete kadar birlikte yaşamaya uzlaşmaktır.

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