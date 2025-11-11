MHP Lideri Devlet Bahçeli: 'Millet ne diyorsa sözümüz o!'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın kaderi ile milletin kaderinin ortak olduğunu söyledi. Bahçeli, "Bizim onun bunun suçlamalarına kanarak siyaset yapmamız aklın ve 56 yıllık mazimizin inkarıdır." dedi.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Bahçeli, MHP ve Cumhur İttifakı'nın kaderinin, milletin kaderiyle ortak olduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda bir çatlak olmadığını bir kez daha yineledi.

"Milletimiz ne diyorsa odur." diyen Bahçeli, "Bizim onun bunun suçlamalarına kanarak siyaset yapmamız aklın ve 56 yıllık mazimizin inkarıdır." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şunlar oldu:

Değerli dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın temsilcileri sizleri muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” sözüyle idrak ettiği gerçeği vurgulamış, timsali olduğu bu anlayışı en gür sesiyle dile getirmişti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin haysiyetidir; Türk milletinin hürriyet meşalesidir.

Bu meşale sönmeyecek; bir ve müstakil geleceğimizin ışığı olan kutlu eserleri ve emanetleri asla ziyan edilmeyecektir.

Şeytanlaşmış odaklar dilini Atatürk'ten uzak tutsun.

TEBRİK ETTİ

Hiç kuşkusuz, tereddütsüz diyebilirim ki Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyeti, Türk milletinin hürriyet meşalesidir. Husumet ve fitne kazıları yapanların ıslah olmaları, insafa gelmeleri, ellerini ve dillerini Atatürk'ten uzak tutmaları samimi dileğim. 10 Kasım'daki Kocaeli Müftülüğü kararı ile Atatürk'ü anma programında Mevlit okutulmasını takdir ile karşılıyor hem valimizi hem müftümüzü gönülden tebrik ediyorum. Atatürk olmasa hangi bayraklar dalgalanır ve ezan yerine kulaklarımız neyi duyardı. Atatürk yok sayıldıkça çoğalacaktır. Ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun.

"DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU VERİYORUZ"

Biz ne yapacağını, hangi vasıtaları kullanacağını bilen Türkiye sevdalılarıyız. MHP siyaseti en başta CHP ve diğer yedekleri gibi icazetli siyaset görülemez. MHP vizyonu aynı siyaset köhneliğinde kısa menzilli çerçevede tanımlanamaz. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Milletimiz ne istiyorsa dileğimiz aynısıdır. Bir gerçek vardır ki o da MHP ve Cumhur ittifakının kaderi milletin kaderi devletin istikbalidir. Sahtekârlara aldanarak siyaset yapmamız mazimizin inkarıdır. Dosta güven düşmana korku veren milliyetçi ülkücü hareketiz. Biz Türkiye'nin her yerindeyiz, vatanımızın her noktasındayız. İnsansız siyaset kansız damar kalpsiz beden gibidir.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN KADERİ MİLLETİMİZ KADERİDİR"

Milliyetçi Hareket Partisi’nin siyaseti, en başta CHP ve diğer yedekleri gibi icazetli, ipotek altında bir siyaset olarak görülemez. Milliyetçi Hareket Partisi’nin vizyonu da aynı siyasete benzeyen, kısıtlı, kırılgan ve kısa menzilli bir çerçevede tanımlanamaz. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Milletimiz ne istiyorsa dileğimiz aynıdır. Gerçeği bilip susanlar, gerçeği bilmeden konuşanlar kadar tehlikelidir; utanç kaynağıdır. Bir gerçek vardır ki o da Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın kaderinin, milletimizin kaderi; devletimizin bekası ve istikbalidir. Bizim, onun bunun suçlamalarına kanarak ve sahtekârların oyununa gelerek siyaset yapmamız; aklın ve elli altı yıllık mazimizin inkârıdır. Hamdolsun, biz inkârcı değiliz.

BU TEMPOYA ANCAK NAZALARDAN KORUSUN DİYE DUA EDİLİR

Dün itibariyle "Hayırlı günler komşum" ziyaretleriyle 'Derdim derdimizdir' temalı sohbet toplantılarını 81 ilimizde 710 ilçemizde ve toplamda 4836 programla gerçekleştirdik. Bu tempoya ancak maşallah denir, ancak ve ancak Allah nazarlardan korusun diyerek dua edilir.

"KARABAĞ GERÇEK SAHİBİ İLE BİRLEŞTİ"

Karabağ 30 yıl işgal altında kalmıştır. Vatan muharebesinden sonra adalet yerini bulmuş; Karabağ, gerçek ve ebedî sahibiyle ayrılmamak üzere birleşmiştir.

Bu vesileyle Azerbaycan halkının 8 Kasım Zafer Gününü, ayrıca 9 Kasım Devlet Bayrağı Gününü yürekten kutluyorum.