MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de partisinin grup toplantısında partililere hitap ediyor.

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Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları...

Bazı maksatlı cahiller Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'nın reddi mirası ile kurulduğunu söylese de bu iddia tamamen uydurma, nesnel tarihsel gerçekliklere terstir. Cumhuriyeti övmek demek onun öncesini gözden çıkarmak değildir.

Aziz Atatürk'e göre Cumhuriyet rejimi demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. Millet egemenliğine dayanması demokrasiyi sistem olarak benimsemesidir. Rejim ile hükümet sistemi arasındaki farkı çarpıtmak için kara propaganda yapanlar cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hedef sistemine koymuşlardır. Gerçekte yegane değişen yönetim sistemidir. Rejim başka, hükümet ve yönetim sistemi başkadır. Türkiye'de rejimin adı cumhuriyettir, hükümet sisteminin adı cumhurbaşkanlığı yönetim sistemidir.

Dün Damat Ferit vardı, bugün Zillet İttifakı’nın ara ortakları vardır. Türkiye Cumhuriyeti her türlü baskı ve müdahaleye direne direne kurulmuştur. 29 Ekim 1923’ün mimarı büyük Türk milletidir. Aynı şey 16 Nisan 2017’deki halk oylamasıyla gerçekleşmiş, aziz milletimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tercih etmiştir.

Kılıçdaroğlu'na: Akıl hocalarını gözden geçir

Kılıçdaroğlu Türkiye'de demokrasi olmadığını söylüyor. Bu ülkeye gerçek demokrasiyi getireceklerini vaat ediyor. Bu değerlerin koruyucu aziz Türk milletidir. Kılıçdaroğlu'na kim ne söylüyorsa komik duruma düşüyor yanlışa sürüklüyor. Akıl hocalarını gözden geçirmesinde fayda vardır. Türkiye'de demokrasi vardır ve hakimdir.

Büyükelçiler krizi

Türkiye'nin iç hukuk düzeni 10'lu büyükelçi grubu tarafından hedef alınmıştır. Mehmet Osman Kavala'nın avukatlığına soyunmuşlardır. Görevlerinin sınırlarını aşmışlardır.